Ilgiorno.it - Secessione di Colico? Unione di Lecco e Como? No grazie: la difesa è bipartisan

Leggi su Ilgiorno.it

– No alladidalla provincia diper la Valtellina. Ma anche alla riunificazione delle province di, come prima del 1992. Un “no”, ribadito e votato dai tutti i consiglieri provinciale lecchesi. Durante l’ultima seduta di Consiglio provinciale è stato discusso e votato all’unanimità un’ordine del giorno “sulla proposta di riunificazione delle province die sull’ipotesi di distacco diverso la provincia di Sondrio”. Riunificare le province di? La proposta del sindaco fa discutere il Lario Ad abbozzare l’ipotesi di una reunion lariana è stato il sindaco disostenuto poi dai consiglieri provinciali di, mentre ad avviare il dibattito sullalecchese daa favore di un matrimonio con la Valtellina sono stati i promotori di un comitato civico, sostenuti, tra gli altri, da politici di spicco, come Ugo Parolo, ex sindaco di, ex deputato ed ex consigliere provinciale, sia di, sia di Sondrio, oltre che economisti della Bocconi.