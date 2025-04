Agi.it - Stop ai ballottaggi: l'opposizione insorge, ma il centro-destra tira dritto

AGI - Nientenei Comuni sopra i 15mila abitanti se uno o più candidati sindaci ottengono al primo turno almeno il 40 per cento dei voti. Con un emendamento al decreto sulle elezioni nel 2025 - nelle giornate di domenica 25 e lunedì 26 maggio, con lo svolgimento dei referendum il primo week end di giugno in occasione del doppio turno - ilal Senato tenta il blitz per eliminare nei grandi Comuni la sfida diretta tra i due contendenti più votati nel caso in cui nessuno incassi il 51% e, di fronte alla protesta delle opposizioni, non accenna a voler tornare sui suoi passi. Anzi. Se - come si ipotizza - la modifica non dovesse essere accolta, visto che si tratta di un decreto e per la norma non si ravviserebbe il requisito della 'necessità e urgenzà, la maggioranza è già pronta a 'dirottare' l'intervento su un altro provvedimento, un disegno di legge ad hoc.