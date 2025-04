Oasport.it - LIVE F1, GP Giappone 2025 in DIRETTA: Verstappen il più veloce nella prime battute di FP1, lavoro per la Ferrari

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-47 minuti: casco viola per Kimi Antonelli nel settore 3. L’italiano è undicesimo con +1.125.-48 minuti: Russell come pronosticato si porta al secondo posto con un margine di +0.16 su. Norris terzo a +0.543. Bene Sainz quarto a +0.596, quindi Leclerc a +0.871.-49 minuti: si migliora Norris, adesso di nuovo secondo a +0.016. Ma il suo posto potrebbe essere spodestato da George Russell, casco viola nel secondo settore.-50 minuti: scende sotto il minuto e trentache si migliora e stampa 1:29.690, ora secondo c’è Fernando Alonso a +1.057, Leclerc terzo a +1.079-52 minuti: Eccolo Leclerc che passa al secondo posto con un gap di +0.031 rispetto a. Il detentore del titolo si migliora nei primi due settori-53 minuti: arriva Norris che si piazza al secondo posto con uno scarto di +0.