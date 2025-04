Postecoglou chiama var che controlla follia … e accusa il giornalista di provare a costringermi all’angolo

Leggi su Justcalcio.com

2025-04-04 00:18:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Angeha detto che VAR sta rovinando il calcio, l’assistente video selvaggio arbitro Jarred Gillett e ha emesso un avvertimento per ilPatrick Davison dopo che il Tottenham ha avuto uno spettacolare equalizzatore Pape Matar Sarr escluso nella loro sconfitta per 1-0 in Premier League a Chelsea giovedì.Sarr ha catturato il portiere Robert Sanchez con uno sciopero da 40 iarde con 21 minuti rimanenti, solo per Gillett per non consentire lo sforzo a seguito di un lungo assegno, con l’arbitro Craig Pawson che ha prenotato il centrocampista di Spurs per un fallo su Moises Caicedo.“Dimmi cosa è chiaro e ovvio, amico?!”Angenon è contento dell’arbitro che esclude l’obiettivo di Pape Matar Sarr pic.