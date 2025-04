Lanazione.it - Niente bottiglia, l’era del calice. In caduta il consumo di vino, ma nei pub la birra tiene ancora

Leggi su Lanazione.it

La Spezia, 4 aprile 2025 – È scattato il 14 dicembre scorso e, già all’indomani della sua entrata in vigore, a scattare insieme a lui, a frotte, sono state anche multe, sanzioni e sospensioni della patente di guida. Per non parlare poi dei punti. Il nuovo codice della strada ha rappresentato una vera e propria stretta per chi si mette alla guida sulle strade italiane, e non solo alla guida di autoveicoli: le novità introdotte infatti hanno riguardato anche i gettonatissimi monopattini. Quel che è certo però è che la nuova normativa ha dimostrato davvero tolleranza zero per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza: se invariati sono rimasti i limiti alcolemici – cioè la percentuale di alcol ammessa nel sangue e misurata in grammi per litro (il limite da non superare è sempre quello di 0,5) – aumentata è invece la severità delle sanzioni al fine di disincentivare i guidatori daldi bevande alcoliche.