Brignone cade in pista e viene portata via in elicottero | frattura scomposta alla gamba sinistra

(Adnkronos) – Grave infortunio per Federica Brignone. La sciatrice azzurra, fresca vincitrice della Coppa del Mondo, è caduta oggi, giovedì 3 aprile, durante i campionati italiani di gigante ed è stata portata via in elicottero, con gli esami che hanno evidenziato lesioni alla gamba sinistra. Durante la seconda manche della gara, Brignone ha urtato contro una porta ed è rovinosamente caduta. Federica è stata trasportata in elicottero nell'ospedale più vicino, a Trento, lamentando forti dolori alla gamba sinistra. A comunicare l'esito degli esami è stata la Fisi con un comunicato ufficiale: "Federica Brignone, caduta nel corso della seconda manche del gigante femminile valevole per i Campionati Italiani disputata all'Alpe Lusia (Tn), è stata sottoposta presso l'ospedale Santa Chiara di Trento ad una TAC che ha evidenziato la frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra.

