Parlare in pubblico con l’incanto della voce

Si terrà oggi alle 18, nella splendida location di Muristorti Bistrot a Pisa in Lungarno Pacinotti n.1, il nuovo evento dell’imprenditrice Francesca Bufalini, titolare di Twenty Fitness Club Pisa, “incon”, un appuntamento insieme all’esperto in public speaking Luciano Ruggeri: “Con grande piacere e soddisfazione, avrò l’onore di intervistare Luciano, coach, personal voice trainer e formatore con oltre vent’anni di esperienza nel lavoro con aziende nazionali e internazionali” afferma Bufalini. "Ad accoglierci, come di consueto, sarà il Muristorti Bistrot, un luogo che si distingue per la sua attenzione ai momenti culturali, informativi e di socialità, rendendolo la cornice ideale per questa occasione. Durante l’incontro, esploreremo insieme il percorso di Luciano come formatore ed educatore, approfondendo alcuni dei temi trattati nel suo libro "incon".