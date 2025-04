Lanazione.it - Caso velox di Pontenuovo. Il dottor Mele al Comune: "Non sono un suddito"

Leggi su Lanazione.it

un cittadino e non une non c’è illecito se non c’è la norma". Così un cittadino di Montale, ilRenato, noto odontoiatra che da anni esercita la sua professione in paese, risponde alla lettera con cui la polizia municipale di Pistoia, respinge la richiesta di rimborso delle multe a tutti coloro che hanno già pagato. "La Polizia Municipale sostiene che, avendo io pagato - scrive il- addirittura usufruendo di una riduzione, ho ammesso l’illecito e pertanto nulla posso oggi pretendere. Il tutto corredato, come si conviene in questi casi, da riferimenti di legge e sentenze varie, ma in realtà si tratta di una - sostiene- perfetta presa di giro. Ritenendomi un cittadino e non un- prosegue l’odontoiatra montalese - e considerando che tutti i cittadinitenuti a conoscere le leggi, mi sento all’altezza di affrontare la questione e faccio presente che si definisce illecito un atto di violazione di una norma giuridica.