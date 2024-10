Ilrestodelcarlino.it - Winston troppo evanescente. Faye frenato da falli e caviglia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Jaylen BARFORD (31 minuti, 3/8 da 2, 1/3 da 3, 3/4 ai liberi, 2 rimbalzi, 2 perse, 1 stoppata, 9 punti) Minimi sprazzi, molte ombre. Prestazione sottotono. Del resto il giocatore è questo, se la squadra non gira, lui fatica ad ingranare. Voto 5.5 Cassius(15 minuti, 1/1 da 2, 1/2 da 3, 2/4 ai liberi, 3 rimbalzi, 4 perse, 1 assist, 7 punti) Il match praticamente non lo gioca. A fine primo quarto ha già tre( molto ingenuo in particolare l’antisportivo commesso negli ultimi secondi del periodo) fattore che condiziona tutta la sua prestazione, perché non riesce mai a entrare in ritmo e si perde nei meandri della gara. Voto 5 Mouhamed(17 minuti, 2/3 da 2, 4/4 ai liberi, 7 rimbalzi, 1 stoppata, 8 punti) Prestazione limitata dai problemi fisici e dai. Pur a sprazzi confeziona un match positivo. Non a caso, dopo Smith, ha la migliore valutazione del team. Voto 6.