Notizie.com - Terremoto oggi in Calabria, magnitudo 3.7, scosse in provincia di Cosenza e nel Lamentino: aggiornamenti

Leggi tutta la notizia su Notizie.com

(Di domenica 27 ottobre 2024)indidi 3.7, epicentro a Cellara, nella zona di. La terra ha tremato inalle 20.51. La scossa è stata avvertita da molti cittadini, nessun danno registrato a persone o cose.in3.7,indi(Screenshot Ingv) – notizie.comPaura nel Cosentino per la scossa diavvertita alle 20.51 indistintamente in tutta la. L’epicentro è stato registrato a Cellara, centro della Presila cosentina. La, come si legge sul sito dell’Ingv è stata di 3.7, a una profondità di 21 chilometri, e ha scosso la popolazione. Da quanto si è appreso, al momento non si registrano danni a cose o persone, ma solo un po’ di paura. Qualcuno è sceso in strada per paura di eventuali successive