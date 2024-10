Terremoto oggi in Calabria, magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza (Di domenica 27 ottobre 2024) Terremoto oggi in Calabria, scossa di magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza, con epicentro a Cellara, distintamente avvertita dalla popolazione nella serata di oggi, domenica 27 ottobre. Fanpage.it - Terremoto oggi in Calabria, magnitudo 3.7 nella zona di Cosenza Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024)in, scossa di3.7di, con epicentro a Cellara, distintamente avvertita dalla popolazioneserata di, domenica 27 ottobre.

