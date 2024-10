Serie D: Casarano, con la Nocerina finisce a reti bianche. Pokerissimo Nardò al Gravina (Di domenica 27 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella nona giornata del campionato di Serie D, girone H, 2024/2025. Nardò-Gravina 3-0 D'Anna (N) al 40' Correnti (N) al 45', Munoz (N) al 71', Milli (N) al 75', Chacon (G) al 78', Maletic (N) al 90' Nocerina-Casarano 0-0 Lecceprima.it - Serie D: Casarano, con la Nocerina finisce a reti bianche. Pokerissimo Nardò al Gravina Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Di seguito i risultati ottenuti dalle squadre salentine nella nona giornata del campionato diD, girone H, 2024/2025.3-0 D'Anna (N) al 40' Correnti (N) al 45', Munoz (N) al 71', Milli (N) al 75', Chacon (G) al 78', Maletic (N) al 90'0-0

