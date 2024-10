Rosta, incendio in un capanno pieno di rotoballe: le immagini (Di domenica 27 ottobre 2024) Intervento dei vigili del fuoco questa notte, domenica 27 ottobre, a Rosta per l'incendio di un capanno pieno di rotoballe. Sul posto sono arrivate le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino con le squadre di Rivoli, la "41", Almese, Avigliana, l’autobotte di Borgone e Torinotoday.it - Rosta, incendio in un capanno pieno di rotoballe: le immagini Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Intervento dei vigili del fuoco questa notte, domenica 27 ottobre, aper l'di undi. Sul posto sono arrivate le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco di Torino con le squadre di Rivoli, la "41", Almese, Avigliana, l’autobotte di Borgone e

