Ronaldo lancia l’appello per cercare l’uomo che si è commosso celebrando il portoghese – VIDEO (Di domenica 27 ottobre 2024) Crisitano Ronaldo è alla ricerca di un tifoso. Quando si tratta di tifosi particolarmente affezionati, è difficile non agire diversamente. Cristiano ha infatti lanciato un appello per trovare un uomo. Nella ricerca sono impegnate almeno 75 milioni di persone, tante quanto hanno ascoltato la richiesta di Cr7 sui social. «Lo sto cercando! Qualsiasi informazione sarebbe gradita», ha scritto Cristiano Ronaldo sul suo account X. Si tratta di un uomo, probabilmente più tifoso di Cr7 che dell’Al Nassr, con addosso la maglia del cinque volte Pallone d’Oro girata al contrario, dunque col suo nome ben visibile, mentre si commuove inneggiando a Cristiano, in quel momento in campo davanti a lui. Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter. Ilnapolista.it - Ronaldo lancia l’appello per cercare l’uomo che si è commosso celebrando il portoghese – VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Crisitanoè alla ricerca di un tifoso. Quando si tratta di tifosi particolarmente affezionati, è difficile non agire diversamente. Cristiano ha infattito un appello per trovare un uomo. Nella ricerca sono impegnate almeno 75 milioni di persone, tante quanto hanno ascoltato la richiesta di Cr7 sui social. «Lo sto cercando! Qualsiasi informazione sarebbe gradita», ha scritto Cristianosul suo account X. Si tratta di un uomo, probabilmente più tifoso di Cr7 che dell’Al Nassr, con addosso la maglia del cinque volte Pallone d’Oro girata al contrario, dunque col suo nome ben visibile, mentre si commuove inneggiando a Cristiano, in quel momento in campo davanti a lui. Looking for him! Any info would be appreciated. pic.twitter.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vaccini. Sereni (PD) lancia appello a maggioranza e al Ministro Grillo: “Fermatevi. Rinvio obbligo mette in pericolo la vita dei più piccoli” - La responsabile Diritto alla Salute della segreteria nazionale del PD si scaglia contro il rinvio di un anno dell’obbligo vaccinale per l’ingresso all’asilo approvato nel Dl Milleproroghe ... (quotidianosanita.it)

Rubato il cane di una bambina disabile, il padre lancia un appello: "Per favore, restituitelo" - si sente impotente nel cercare di confortarla. La bambina è inconsolabile per la perdita del suo cagnolino. “Non mi interessa della refurtiva sottratta nella mia casa, ma faccio un appello al ... (news.fidelityhouse.eu)

Ex torturatrice lancia appello per evitare estradizione in Cile - ha lanciato dal carcere in Australia in cui è detenuta un ultimo appello per evitare l'estradizione a Santiago. Rivas era stata arrestata nel 2019 in Australia, dove era emigrata nel 1978 e ... (ansa.it)

Utilizzo dati e privacy - Inizia così il disperato appello di Maxime Fleury ... L'attuale calciatore del FC Mondercange in Lussemburgo ha lanciato una raccolta fondi per raggiungere la cifra di 250.000 euro per volare ... (sportmediaset.mediaset.it)