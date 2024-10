Rissa per un bacio: tutti assolti i minori (Di domenica 27 ottobre 2024) Si erano azzuffati per un bacio. Lei avrebbe baciato lui davanti gli occhi del fidanzatino. Poi la chiamata agli amici che erano arrivati sul piede di guerra. Così aveva fatto l’altra “fazione“. Gli animi si erano scaldati e alla fine due bande contrapposte si sono picchiate. Quattro persone sono finite al pronto soccorso e poi anche a processo. Il 7 ottobre scorso è arrivata la sentenza dal tribunale che ha assolto tutti. Si tratta di giovanissimi. All’epoca dei fatti erano minorenni. Era l’aprile delle botte in centro, c’erano state diverse risse. Quel giorno accade tutto di mattina. Un ragazzo viene chiamato al cellulare: "Vieni al prato?". E qui avrebbe visto il tradimento. tutti i protagonisti sono del 2006, all’epoca avevano quindici anni. Prima le frasi minacciose e poi un’escalation di violenza come accade in questi casi. Spintoni e botte. Lanazione.it - Rissa per un bacio: tutti assolti i minori Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Si erano azzuffati per un. Lei avrebbe baciato lui davanti gli occhi del fidanzatino. Poi la chiamata agli amici che erano arrivati sul piede di guerra. Così aveva fatto l’altra “fazione“. Gli animi si erano scaldati e alla fine due bande contrapposte si sono picchiate. Quattro persone sono finite al pronto soccorso e poi anche a processo. Il 7 ottobre scorso è arrivata la sentenza dal tribunale che ha assolto. Si tratta di giovanissimi. All’epoca dei fatti erano minorenni. Era l’aprile delle botte in centro, c’erano state diverse risse. Quel giorno accade tutto di mattina. Un ragazzo viene chiamato al cellulare: "Vieni al prato?". E qui avrebbe visto il tradimento.i protagonisti sono del 2006, all’epoca avevano quindici anni. Prima le frasi minacciose e poi un’escalation di violenza come accade in questi casi. Spintoni e botte.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa per un bacio: tutti assolti i minori - Giovanissimi coinvolti in rissa ad Arezzo per un bacio tradito. Quattro feriti, processo e assoluzione per lesioni lievi. (lanazione.it)

Sorrento, rissa al bar 18enne pestato. I genitori: «L’hanno quasi ucciso» - Uno sguardo di troppo e scatta il pestaggio. Stavolta il branco non è entrato in azione in una periferia degradata ma nel cuore di una Sorrento ancora invasa dai turisti. E i protagonisti ... (ilmattino.it)

Tutti gli articoli pubblicati la Settimana Scorsa - Scopri tutti gli Articoli pubblicati la settimana scorsa su Virgilio Notizie. Leggi le Notizie, gli Approfondimenti e le Curiosità dei giorni scorsi. (notizie.virgilio.it)