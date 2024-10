Quifinanza.it - Registrare i colleghi di nascosto, ecco cosa dice la Cassazione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Le cause di lavoro talvolta si decidono favorevolmente al dipendente, grazie alle testimonianze di questo o quel collega. Ma per ovvi motivi non è così facile ottenere l’appoggio di un altro lavoratore, quando si è in rotta con il proprio capo tanto da rivolgersi al giu. Il timore ricorrente è infatti quello di ricevere qualche forma di ritorsione, che possa sfociare in conseguenze disciplinari anche gravi. Allora quali alternative ci sono? Come ottenere elementi di prova utili ad aver giustizia in una disputa giudiziaria? Pensiamo ai dispositivi in grado diuna conversazione privata in ufficio: con un comune smartphone oggi è semplice acquisire dichiarazioni orali deidi lavoro, dei superiori e di tutti coloro che, in ufficio, potrebbero rivelare informazioni utili alle proprie rivendicazioni.