Lanazione.it - Provocano l’incidente e scappano. Individuati otto pirati della strada

(Di domenica 27 ottobre 2024) Inciviltà dilagante. E’ boom di. La polizia municipale di Poggibonsi da qualche settimana a questa parte ne ha beccati. Tutti automobilisti di cittadinanza italiana che si erano dati alla fuga dopo avere provocato. Due sono stati denunciati per omissione di soccorso, visto che nello scontro c’erano stati dei feriti, gli altri sei, invece, come previsto dal codice, se la sono cavata con una multa di 303 euro e la decurtazione di quattro punti dalla patente. A incastrare gli‘furbetti’ le telecamere e il fiutopolizia municipale, che è risalita a loro dopo tutta una serie di controlli e di accertamenti. Da qualche anno il fenomeno delle auto pirata è sempre più diffuso in Italia, una vera e propria piaga sociale. Le ultime statistiche parlano di un aumento del 20 per cento sul territorio nazionale.