Progetto Copernicus. Lotta alla marmettola. Droni e satelliti in campo (Di domenica 27 ottobre 2024) Integrare i dati dei Droni con i satelliti sentinella del Progetto Copernicus per monitorare le cave e le attività estrattive, in particolare quelle del bacino carrarese. L'esperienza di Arpat fa anche scuola e diventa un modello da condividere come accaduto alcuni giorni fa nell'ambito dell'evento Earth Technology Expo, il Forum nazionale degli Utenti Copernicus che ha organizzato la sessione Regional User Uptake dedicata agli sviluppi degli utilizzi di prodotti e servizi del programma Copernicus da parte degli utenti istituzionali. Arpat ha partecipato all'evento con i rappresentanti del Snpa e delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna con un contributo sull'utilizzo integrato di dati e servizi Copernicus e di dati acquisiti con Droni, aerei e laser scanner nel monitoraggio ambientale delle attività estrattive.

