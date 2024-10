Piazza della Repubblica, l’ascensore ancora chiuso: "Ci sono problemi" (Di domenica 27 ottobre 2024) Non c’è pace per l’ascensore che porta in Piazza della Repubblica. Venerdì mattina la seconda pate dell’impianto a salire era ancora chiusa e così ieri. "Fuori servizio per problemi tecnici" recitava il cartello. "Presenta ancora problemi tecnici l’ascensore di Via Castelfidardo, nel tratto che si collega con Piazza della Repubblica – informava nel tardo pomeriggio di venerdì l’amministrazione comunale -. Nonostante le sistemazioni recenti che avevano risolto il problema principale, ulteriori problematiche interessano l’impianto. Per questo motivo il Comune di Jesi sta cercando soluzioni alternative e lunedì ci sarà un nuovo sopralluogo con i tecnici della ditta specializzata. Ci scusiamo per il disagio". l’ascensore che sale dal parcheggio delle Conce era stato appena ripristinato dopo l’ennesimo guasto. Ilrestodelcarlino.it - Piazza della Repubblica, l’ascensore ancora chiuso: "Ci sono problemi" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Non c’è pace perche porta in. Venerdì mattina la seconda pate dell’impianto a salire erachiusa e così ieri. "Fuori servizio pertecnici" recitava il cartello. "Presentatecnicidi Via Castelfidardo, nel tratto che si collega con– informava nel tardo pomeriggio di venerdì l’amministrazione comunale -. Nonostante le sistemazioni recenti che avevano risolto il problema principale, ulteriori problematiche interessano l’impianto. Per questo motivo il Comune di Jesi sta cercando soluzioni alternative e lunedì ci sarà un nuovo sopralluogo con i tecniciditta specializzata. Ci scusiamo per il disagio".che sale dal parcheggio delle Conce era stato appena ripristinato dopo l’ennesimo guasto.

