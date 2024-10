Lanazione.it - Nuovi Orizzonti . Dal teatro canzone alla drammaturgia

(Di domenica 27 ottobre 2024) Nuova stagione targata Laboratori Permanenti alComunale di Monterchi, sede della Residenza artistica e culturale dell’associazione. Arriva "", la terza edizione della rassegna dicontemporaneo in programma da ottobre 2024 a febbraio 2025, con tanti appuntamenti che vanno dala drammaturgie contemporanee, fino a spettacoli dedicati a bambini e famiglie. Si parte stasera domenica 27 ottobre alle 21 con "Una ragazzina", produzione della compagnia Chille de la Balanza, di e con la giovanissima artista Sara Tombelli. Anna ha bisogno di raccontarsi, non lavora, non studia, non sa come occupare il suo tempo. L’età adulta sta arrivando ed è impreparata. Anna rifugge ogni tipo di catalogazione, ma tutti i suoi gesti chiedono salvezza.