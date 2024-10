Moto2, Ai Ogura vince il titolo! Decisiva la seconda posizione nel GP di Thailandia. Lontani gli italiani (Di domenica 27 ottobre 2024) Sventola la bandiera giapponese a Buriram, circuito che sta ospitando questo weekend il GP della Thailandia, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di Moto2. Dopo una gara dal ritmo forsennato, Ai Ogura ha conquistato finalmente il titolo nella classe mediana, strappando una seconda posizione con cui ha raggiunto finalmente l’aritmetica. Si tratta di una vittoria altamente significativa, in quanto arrivata non solo con il team Boscoscuro, ma anche attraverso una stagione incredibilmente costante, dove il nipponico è salito per quattro volte sul gradino più alto del podio ottenendo nelle altre occasioni importanti posizioni di vertice. Oasport.it - Moto2, Ai Ogura vince il titolo! Decisiva la seconda posizione nel GP di Thailandia. Lontani gli italiani Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sventola la bandiera giapponese a Buriram, circuito che sta ospitando questo weekend il GP della, diciottesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di. Dopo una gara dal ritmo forsennato, Aiha conquistato finalmente ilnella classe mediana, strappando unacon cui ha raggiunto finalmente l’aritmetica. Si tratta di una vittoria altamente significativa, in quanto arrivata non solo con il team Boscoscuro, ma anche attraverso una stagione incredibilmente costante, dove il nipponico è salito per quattro volte sul gradino più alto del podio ottenendo nelle altre occasioni importanti posizioni di vertice.

