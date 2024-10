Lettera43.it - M5s, Conte risponde a Grillo: «Un padre ha il diritto di dare la vita, non la morte»

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) «Unha ildila, non laai figli». Così Giuseppeha replicato a Beppeche, il giorno prima, si era arrogato il «di estinguere il Movimento 5 stelle» in un video sul suo blog. «Non esiste la possibilità che uno si arroghi il, con prepotenza, di determinare l’estinzione. Oggi il M5s è la comunità degli iscritti. Al di fuori di questo esistono concezioni padronali che non si giustificano per forze politiche», ha detto l’ex premier a margine di un’iniziativa elettorale a Cesena. Nel video, arrivato dopo la sospensione del suo contratto di consulenza da 300 mila euro,aveva anche into, definito «il mago di Oz», a «fondarsi il suo bel partito, con un manifesto con la sua faccia simpatica con scritto “Oz e 22 mandati”».