L’Emma Villas ancora contro Brescia Nevot | Dimostriamo la nostra forza

(Di domenica 27 ottobre 2024) Siena, per la sesta volta nel 2024. Una sfida vista nei playoff della passata stagione, in quelli del 2021 (con esiti opposti), nei quarti di coppa Italia del maggio scorso, oltre ovviamente agli incroci di regular season. Sulla carta dovrebbe essere un big match, anche se entrambe per ora stazionano nella parte centrale del plotone, appaiate a quota cinque, ancorché con un bilancio diverso: due vittorie, di cui una al tiebreak, per Siena, una sola per, che però ha perso le altre due sfide al quinto set. "è una delle grandi squadre di questo campionato – dice il palleggiatore di Emma(nella foto) –. Per noi sarà una bella sfida e una buona occasione per riscattarci dopo l’ultima gara di campionato che abbiamo perso a Ravenna.