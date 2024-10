Lettera43.it - Israele, tir contro la folla alla fermata dell’autobus: almeno 35 feriti

(Di domenica 27 ottobre 2024) Un tir si è schiantato sullaa unanella zona di Gilot, a Nord di Tel Aviv, provocando35. L’area ospita il quartier generale del Mossad e diverse unità di intelligence dell’Idf, le forze di difesa del Paese, tra cui l’importante gruppo di intelligence dei segnali, l’Unità 8200. L’autista del camion è stato neutralizzato. La polizia sospetta che si tratti di un attacco terroristico. Magen David Adom, il servizio medico di emergenza, ha riferito che, delle persone ferite, sei sono in gravi condizioni, cinque in condizioni moderate, 20 con traumi lievi e quattro in stato di shock. L’ospedale Ichilov di Tel Aviv ha comunicato che una è in gravissime condizioni: «La sua vita è in pericolo ed è attualmente ricoverata in sala operatoria».