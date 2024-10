Inter-news.it - Inzaghi: «Errori individuali? Troppo facile! Inter, responsabilizziamoci tutti»

(Di domenica 27 ottobre 2024)in conferenza stampa dopo-Juventus terminato clamorosamente sul risultato di 4-4, suTV ha commentato la partita dicendosi molto arrabbiato per la gestione della sfida e del risultato di vantaggio. CONFERENZA STAMPAPOST PARTITA-JUVENTUS Secondo te l’assenza di Calhanoglu si è vista più in fase difensiva? Secondo me ha fatto molto bene Zielinski, ha fatto un’ottima partita. Chiaramente conosciamo il valore di Calhanoglu e fa bene entrambe le fasi. Però è una partita difficile da commentare, c’è grandissima delusione. Con una partita così meritavamo un altro risultato. La fase difensiva è di tutta la squadra, ma la costante è che ci sono degliche condizionano tutto Ci sono stati deglie bisogna responsabilizzarcidi più perché poi io chiaramente li ho visti, ma non li ho analizzati.