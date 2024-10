In Thailandia Ogura si laurea campione del mondo Moto2, gara a Canet (Di domenica 27 ottobre 2024) BURIRAM (Thailandia) (ITALPRESS) – Ai Ogura, in sella allaBoscoscuro, è il nuovo campione del mondo della classe Moto2,grazie al secondo posto ottenuto nel Gran Premio di Thailandia.Sul circuito di Chang, dunque, un pilota giapponese torna avincere un titolo mondiale: non accadeva dal 2009 con il trionfodi Hiroshi Aoyama, in classe 250. Al debutto nella classeintermedia, il team MT-Helmets porta così a casa il bottinomassimo. Primo successo mondiale anche per il costruttoreBoscoscuro. A vincere la gara è stato, invece, Aron Canet (Kalex):oltre al secondo posto di Ogura, il podio viene completato daMarcos Ramirez. La gara è stata interrotta a due giri dal termineper l’esposizione della bandiera rossa, dovuta alla pioggia.Somkiat Chantra (Kalex) e Diogo Moreira (Kalex) sonorispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, chiudono la top tenGuevara, Dixon, Arenas, Gonzalez, Oncu. Unlimitednews.it - In Thailandia Ogura si laurea campione del mondo Moto2, gara a Canet Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) BURIRAM () (ITALPRESS) – Ai, in sella allaBoscoscuro, è il nuovodeldella classe,grazie al secondo posto ottenuto nel Gran Premio di.Sul circuito di Chang, dunque, un pilota giapponese torna avincere un titolo mondiale: non accadeva dal 2009 con il trionfodi Hiroshi Aoyama, in classe 250. Al debutto nella classeintermedia, il team MT-Helmets porta così a casa il bottinomassimo. Primo successo mondiale anche per il costruttoreBoscoscuro. A vincere laè stato, invece, Aron(Kalex):oltre al secondo posto di, il podio viene completato daMarcos Ramirez. Laè stata interrotta a due giri dal termineper l’esposizione della bandiera rossa, dovuta alla pioggia.Somkiat Chantra (Kalex) e Diogo Moreira (Kalex) sonorispettivamente quarto e quinto. Nell’ordine, chiudono la top tenGuevara, Dixon, Arenas, Gonzalez, Oncu.

