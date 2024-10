Il sopralluogo al liceo Da Vinci dopo la paura: “Nessun danno all’edificio” (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – La grande paura è passata. E anche gli ulteriori sopralluoghi hanno allontanato il pericolo di danni gravi alla struttura dell’immobile che ospita il liceo scientifico Leonardo Da Vinci, la scuola dove venerdì mattina, nel bel mezzo delle lezioni, una parete ha cominciato a scricchiolare tanto da provocare l’evacuazione di oltre mille studenti, docenti, inservienti. Tuttavia, non è ancora sciolta la riserva sulla riapertura del plesso scolastico domani. Risposte potrebbero arrivare anche da un monitoraggio dei tramezzi interessati dalle fessurazioni, operazione che si prolungherà anche nella giornata odierna. PRESSPHOTO Firenze. Crollo al liceo Leonardo Da Vinci. Lanazione.it - Il sopralluogo al liceo Da Vinci dopo la paura: “Nessun danno all’edificio” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Firenze, 27 ottobre 2024 – La grandeè passata. E anche gli ulteriori sopralluoghi hanno allontanato il pericolo di danni gravi alla struttura dell’immobile che ospita ilscientifico Leonardo Da, la scuola dove venerdì mattina, nel bel mezzo delle lezioni, una parete ha cominciato a scricchiolare tanto da provocare l’evacuazione di oltre mille studenti, docenti, inservienti. Tuttavia, non è ancora sciolta la riserva sulla riapertura del plesso scolastico domani. Risposte potrebbero arrivare anche da un monitoraggio dei tramezzi interessati dalle fessurazioni, operazione che si prolungherà anche nella giornata odierna. PRESSPHOTO Firenze. Crollo alLeonardo Da

