I premi Nobel contro Donald Trump: più di 80 scienziati firmano una lettera a sostegno di Kamala Harris (Di domenica 27 ottobre 2024) In una lettera 82 premi Nobel hanno spiegato perché sostengono Kamala Harris alle prossime elezioni presidenziali. Secondo i ricercatori firmatari, Trump rappresenterebbe una grave minaccia per il progresso della scienza e della stessa società. Fanpage.it - I premi Nobel contro Donald Trump: più di 80 scienziati firmano una lettera a sostegno di Kamala Harris Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 27 ottobre 2024) In una82hanno spiegato perché sostengonoalle prossime elezioni presidenziali. Secondo i ricercatori firmatari,rappresenterebbe una grave minaccia per il progresso della scienza e della stessa società.

