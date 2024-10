Gropello Cairoli, rubate due moto da cross: portato via furgone fuori da ristorante (Di domenica 27 ottobre 2024) Gropello Cairoli (Pavia), 27 ottobre 2024 - Un altro furto di costose moto da cross, ai danni di appassionati motociclisti francesi in trasferta in Lomellina. Gli ignoti ladri hanno probabilmente seguito le loro vittime da un vicino circuito internazionale e hanno aspettato che lasciassero il furgone parcheggiato fuori da un ristorante, a Gropello Cairoli. Mentre i proprietari erano a cena, i malviventi sono entrati in azione e hanno rubato il furgone, con targa francese, con a bordo le due moto, per un valore di diverse decine di migliaia di euro. Solo all'uscita dal ristorante, verso le 21 di ieri, sabato 26 ottobre, le vittime si sono accorte di essere state derubate e hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto. Ilgiorno.it - Gropello Cairoli, rubate due moto da cross: portato via furgone fuori da ristorante Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024)(Pavia), 27 ottobre 2024 - Un altro furto di costoseda, ai danni di appassionaticiclisti francesi in trasferta in Lomellina. Gli ignoti ladri hanno probabilmente seguito le loro vittime da un vicino circuito internazionale e hanno aspettato che lasciassero ilparcheggiatoda un, a. Mentre i proprietari erano a cena, i malviventi sono entrati in azione e hanno rubato il, con targa francese, con a bordo le due, per un valore di diverse decine di migliaia di euro. Solo all'uscita dal, verso le 21 di ieri, sabato 26 ottobre, le vittime si sono accorte di essere state dee hanno chiamato i carabinieri, intervenuti sul posto con una pattuglia della locale Stazione, della Compagnia di Vigevano, che hanno avviato indagini sull'accaduto.

