Grande Fratello, Shaila Gatta teme il rientro in Italia: "Sono in una situazione terribile perché…" (Di domenica 27 ottobre 2024) Nel corso della nona puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta Sono usciti dalla Casa e preso un aereo per Madrid. Il conduttore Alfonso Signorini ha comunicato ai due concorrenti che saranno ospiti, fino a domani, lunedì 28 ottobre, nella Casa del Gran Hermano, versione spagnola del reality show. Mediaset ha infatti avviato una un "esperimento" tra i format Italiano e spagnolo del Grande Fratello, trasmessi rispettivamente da Canale 5 e Telecinco, che prevede uno "scambio" di concorrenti. Lo scorso lunedì Maica Benedicto, modella spagnola di 25 anni, ha varcato la Porta Rossa per trascorrere un paio di giorni nella Casa più spiata d'Italia (clicca QUI per scoprire cosa hanno detto due amiche della ragazza, che hanno svelato il presunto motivo dell'uscita anticipata).

