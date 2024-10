Isaechia.it - Grande Fratello, Lorenzo Spolverato e quelle nuove frasi che hanno fatto infuriare il web

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il soggiorno in terra spagnola dei due concorrenti delShaila Gatta esta ormai per giungere al termine: domani sera, infatti, la ballerina e il modello che questa settimana sono stati ospiti del Gran Hermano, faranno ritorno a casa e si ricongiungeranno con i loro coinquilini italiani, al momento ignari di tutto. I gieffini, infatti, pur essendo consapevoli delchee Shaila non sono stato realmente eliminati, non sanno con certezza dove si trovino al momento e in questi giorninumerose ipotesi in merito a ciò che potrebbe accadere con il loro ritorno in Casa, soprattutto perché la Gatta ha ancora in stand-by la situazione con Javier Martinez, il quale continua a sperare che tra loro possa riprendere la frequentazione (clicca QUI per leggere).