Liberoquotidiano.it - Giustizia: Gasparri, 'non prendiamo lezioni di antimafia'

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Roma, 27 ott. (Adnkronos) - “Troppi magistrati hanno e continuano a condizionare la vita politica di questo Paese. Il nostro segretario nazionale, Antonio Tajani, nel suo intervento ha cercato di mettere in luce tutti quei comportamenti saggi ed equilibrati di tanti magistrati. Ma io vorrei che quel 90% di magistrati che non parla dicesse qualcosa contro quel 10% che parla troppo e agisce a sproposito. Alcuni giorni fa, Magistratura Indipendente ha diffuso un comunicato stampa dopo la mail di un giudice contro la Meloni. Non voglio aprire una diatriba su questa vicenda, ma di quel 10% fanno parte anche quelli che prima sono stati protagonisti di stagioni di politica giudiziaria opinabili e oggi, invece, stanno in Parlamento e fanno parte della Commissione, in cui vorrebbero fare i giudici del loro passato. E questo non si può fare. Noi vogliamo la verità.