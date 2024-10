Giappone oggi al voto, al premier Ishiba serve una vittoria per evitare la crisi di governo (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) – Giappone oggi 27 ottobre al voto anticipato. Sarà una giornata chiave per il neoeletto premier di centro-destra Shigeru Ishiba, che cerca di consolidare la propria posizione e rafforzare il supporto per il Partito Liberal Democratico (Pld) dopo i recenti scandali e il calo di consensi che attanaglia la storica forza di governo. Ishiba ha preso il posto di Fumio Kishida, dimessosi dopo esser stato stato travolto da accuse di corruzione. Il nuovo premier, noto per le sue opinioni dirette e spesso critiche verso la leadership interna del Pld, ha vinto con un margine ridottissimo le primarie interne ed è considerato un outsider; nonostante ciò, l’1 ottobre ha ottenuto la maggioranza dei voti in Parlamento e ha prontamente deciso di sciogliere la Camera bassa, con l’obiettivo di capitalizzare il sostegno iniziale e ottenere una conferma popolare per la sua agenda politica. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 27 ottobre 2024) (Adnkronos) –27 ottobre alanticipato. Sarà una giornata chiave per il neoelettodi centro-destra Shigeru, che cerca di consolidare la propria posizione e rafforzare il supporto per il Partito Liberal Democratico (Pld) dopo i recenti scandali e il calo di consensi che attanaglia la storica forza diha preso il posto di Fumio Kishida, dimessosi dopo esser stato stato travolto da accuse di corruzione. Il nuovo, noto per le sue opinioni dirette e spesso critiche verso la leadership interna del Pld, ha vinto con un margine ridottissimo le primarie interne ed è considerato un outsider; nonostante ciò, l’1 ottobre ha ottenuto la maggioranza dei voti in Parlamento e ha prontamente deciso di sciogliere la Camera bassa, con l’obiettivo di capitalizzare il sostegno iniziale e ottenere una conferma popolare per la sua agenda politica.

