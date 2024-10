Geppi Cucciari sfotte il ministro della Cultura Giuli Il discorso da Antani al Festival del Cinema di Roma – Il video

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di domenica 27 ottobre 2024) Come accadde per Gennaro Sanano (che ammise alla cerimonia di assegnazione del Premio Strega di non aver letto tutti i libri candidati)stavolta non risparmia nemmeno il nuovo inquilino del Mic, Alessandro, conosciuto oramai per i suoi discorsi iperbolici. Così, aldeldi, la conduttrice tv si lancia in unalla “”. «Ritengo il vostro tributo plasticamente propedeutico al soffio vitale che spira aurora come anelito di empatia e sincero tripudio», dichiara, tra le risate del pubblico. Poi si scusa con gli ospiti stranieri in platea e soprattutto con gli interpreti che saranno impazziti in quei pochi minuti. «Scusate devono avermi dato per errore ildi qualcun altro», aggiunge. Ilsta diventando virale sui social. L'articoloil