Frane e piene dei fiumi in Emilia Romagna: l’allerta meteo continua. E torna la nebbia (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – La 12esima allerta meteo consecutiva dal 16 ottobre in Emilia Romagna: è quella emessa da Arpae e Protezione Civile per la giornata di lunedì 28 ottobre. Una giornata in cui non sono previste precipitazioni e lo stato di attenzione per criticità idraulica è legato alle conseguenze del maltempo dei giorni scorsi, legate al transito delle piene dei fiumi e alla fragilità idrogeologica delle zone collinari e appenniniche. Quanto alle previsioni meteo, nella pianura Emiliano romagnola tornano a far capolino i banchi di nebbia. tornando all’allerta, “la piena del Secchia, in attenuazione, transiterà lungo il tratto vallivo con livelli idrometrici ancora superiori alle soglie 1. – si legge nel bollettino -. La criticità idraulica nella zona F2 (pianura reggiana, ndr) è riferita alle problematiche presenti nel reticolo di bonifica”. Ilrestodelcarlino.it - Frane e piene dei fiumi in Emilia Romagna: l’allerta meteo continua. E torna la nebbia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Bologna, 27 ottobre 2024 – La 12esima allertaconsecutiva dal 16 ottobre in: è quella emessa da Arpae e Protezione Civile per la giornata di lunedì 28 ottobre. Una giornata in cui non sono previste precipitazioni e lo stato di attenzione per criticità idraulica è legato alle conseguenze del maltempo dei giorni scorsi, legate al transito delledeie alla fragilità idrogeologica delle zone collinari e appenniniche. Quanto alle previsioni, nella pianurano romagnolano a far capolino i banchi dindo al, “la piena del Secchia, in attenuazione, transiterà lungo il tratto vallivo con livelli idrometrici ancora superiori alle soglie 1. – si legge nel bollettino -. La criticità idraulica nella zona F2 (pianura reggiana, ndr) è riferita alle problematiche presenti nel reticolo di bonifica”.

