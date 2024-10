Lanazione.it - Fognature, il Comitato alza la voce. Rete incompleta e scarichi nelle fosse, e il Comune invia lettere di ingiunzione

(Di domenica 27 ottobre 2024) Lucca, 27 ottobre 2024 – Ancora forti polemiche per la questione dellenei paesi di Santa Maria a Colle earee circostanti. Ieri mattina, ilUniti per l’Oltreserchio ha riunito i cittadini per chiedere con forza che l’amministrazione comunale completi finalmente le opere necessarie a garantire un sistema di scarico adeguato. La situazione, per i residenti, è ormai insostenibile: lafognaria non è mai stata completata, e per questo glicontinuano a riversarsilocali, creando rischi per l’ambiente e la salute. In un contesto già delicato, si è aggiunto un ulteriore problema: a fine estate, ilhatod’ai residenti, obbligandoli a regolarizzare autonomamente glidomestici dotandosi di sistemi di depurazione – il mancato rispetto di questa disposizione prevede sanzioni – .