Ferentino, 57enne accoltella il compagno durante una lite: arrestata (Di domenica 27 ottobre 2024) La donna avrebbe afferrato uno dei coltelli presenti nell'abitazione e lo avrebbe usato per aggredire il compagno; gli inquirenti indagano per comprendere se possa trattarsi di legittima difesa L'articolo Ferentino, 57enne accoltella il compagno durante una lite: arrestata proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Ferentino, 57enne accoltella il compagno durante una lite: arrestata Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La donna avrebbe afferrato uno dei coltelli presenti nell'abitazione e lo avrebbe usato per aggredire il; gli inquirenti indagano per comprendere se possa trattarsi di legittima difesa L'articoloilunaproviene da Il Difforme.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Litiga con il compagno e lo accoltella: uomo finisce in ospedale - Accoltella il compagno al culmine di una lite. È successo nella tarda serata di sabato in un’abitazione di Ferentino. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Frosinone con una ferita ma ... (ciociariaoggi.it)

“Forza Giammo”, i compagni di squadra dedicano la vittoria al giovane accoltellato - Oggi non è sceso in campo con la sua squadra, perché è ricoverato in ospedale, ma i compagni e gli amici hanno voluto rendere omaggio e dedicare la vittoria al sedicenne accoltellato mercoledì scorso ... (ciociariaoggi.it)