Federica Nargi, il racconto sull'anoressia a Ballando con le stelle: "Ho visto mia sorella crollare"

La modella e showgirl si è aperta e ha parlato di uno dei periodi più difficili della sua vita Federica Nargi è tornato sul palco di Ballando con le stelle, eseguendo un Tango insieme al suo partner Luca Favilla. Prima dell'esibizione è andata in onda la clip che ha messo in luce il passato difficile

