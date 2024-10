Esondazioni e nubifragi a Monza, un parco “spugna” nell’area ex Garbagnati per tenere all’asciutto il rione (Di domenica 27 ottobre 2024) Monza – La città lavorerà sempre di più a soluzioni basate sulla natura per cercare di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e ambientali, cercando di aumentare la resilienza della città a questi fenomeni. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità a favore della mozione presentata dal consigliere Sergio Visconti di Monza Attiva e solidale, che invita la giunta ad adottare sempre più Nbs (Nature-based solutions), ovvero soluzioni che si basano sulla realizzazione di spazi naturali (boschi, filari di alberi, parchi urbani, spazi verdi di bioritenzione e infiltrazione, pavimentazioni permeabili, tetti verdi) per riuscire a mitigare gli effetti dannosi di eventi climatici oramai sempre più forti e imprevedibili, come nubifragi e periodi di intensa e ininterrotta piovosità alternati a fasi di siccità. Ilgiorno.it - Esondazioni e nubifragi a Monza, un parco “spugna” nell’area ex Garbagnati per tenere all’asciutto il rione Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di domenica 27 ottobre 2024)– La città lavorerà sempre di più a soluzioni basate sulla natura per cercare di contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici e ambientali, cercando di aumentare la resilienza della città a questi fenomeni. Il consiglio comunale ha votato all’unanimità a favore della mozione presentata dal consigliere Sergio Visconti diAttiva e solidale, che invita la giunta ad adottare sempre più Nbs (Nature-based solutions), ovvero soluzioni che si basano sulla realizzazione di spazi naturali (boschi, filari di alberi, parchi urbani, spazi verdi di bioritenzione e infiltrazione, pavimentazioni permeabili, tetti verdi) per riuscire a mitigare gli effetti dannosi di eventi climatici oramai sempre più forti e imprevedibili, comee periodi di intensa e ininterrotta piovosità alternati a fasi di siccità.

