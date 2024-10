Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 28 ottobre: Banu rivela ad Emir il tradimento di Zeynep e la fuga di Kemal

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Ecco cosa succederà nella puntata della soap turca che andrà in onda domani alle 14:10 circa, la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.della trama della puntata diin onda lunedì 28su Canale 5 alle 14.10: Asu tenta di riavvicinarsi a. Il racconto ruota intorno alla storia d'amore trae Nihan ed è stata premiata con l'International Emmy Award. La soap è disponibile in live streaming e on demand, su Mediaset Infinity.di: Fehime caccia Asu, sempre attenta a raccogliere informazioni, riesce a origliare una conversazione trae Tarik, scoprendo così che è stata proprio la ragazza a mettere in salvo. Senza esitare,corre are tutto a