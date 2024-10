Elezioni Georgia, Michel: “Indagare su irregolarità nel voto” (Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel, chiede di investigare sui sospetti di brogli nelle Elezioni in Georgia di sabato, in cui ha guadagnato la maggioranza il partito filorusso Sogno Georgiano con il 54% dei voti, un risultato non riconosciuto dalle opposizioni. “Dopo le Elezioni parlamentari intendo mettere la Georgia all’ordine del giorno del Consiglio informale di Budapest. Prendiamo atto della valutazione preliminare dell’OSCE/ODIHR e invitiamo la Commissione elettorale centrale e le altre autorità competenti ad adempiere al loro dovere di Indagare e giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente le irregolarità elettorali e le relative accuse. Queste presunte irregolarità devono essere seriamente chiarite e affrontate”, ha scritto Michel su X. Lapresse.it - Elezioni Georgia, Michel: “Indagare su irregolarità nel voto” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Il presidente del Consiglio Europeo, Charles, chiede di investigare sui sospetti di brogli nelleindi sabato, in cui ha guadagnato la maggioranza il partito filorusso Sognono con il 54% dei voti, un risultato non riconosciuto dalle opposizioni. “Dopo leparlamentari intendo mettere laall’ordine del giorno del Consiglio informale di Budapest. Prendiamo atto della valutazione preliminare dell’OSCE/ODIHR e invitiamo la Commissione elettorale centrale e le altre autorità competenti ad adempiere al loro dovere die giudicare in modo rapido, trasparente e indipendente leelettorali e le relative accuse. Queste presuntedevono essere seriamente chiarite e affrontate”, ha scrittosu X.

