Derby d’Italia coi fuochi d’artificio: com’è andato il derby d’Italia tra Inter e Juventus finito 4-4 (Di domenica 27 ottobre 2024) C’è chi già dice che è un grande spot e la fotografia di un riscatto del calcio italiano e c’è chi fa notare che evidentemente non è stata una grande carta di identità delle due difese. Ad ogni modo di sicuro non sono mancati i gol né lo spettacolo né tantomeno le emozioni in Inter-Juventus, finita con un 4-4 che per una volta tanto permette di utilizzare con coerenza il termine “rocambolesco”. Una partita incredibile – davanti a oltre 75mila spettatori per il tutto esaurito – che fa sorridere una squadra che in campo a San Siro non c’era, il Napoli guidato dal doppio ex Antonio Conte, che ora in classifica ha un vantaggio di 4 punti sull’Inter e 5 sulla Juve. Ilfattoquotidiano.it - Derby d’Italia coi fuochi d’artificio: com’è andato il derby d’Italia tra Inter e Juventus finito 4-4 Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di domenica 27 ottobre 2024) C’è chi già dice che è un grande spot e la fotografia di un riscatto del calcio italiano e c’è chi fa notare che evidentemente non è stata una grande carta di identità delle due difese. Ad ogni modo di sicuro non sono mancati i gol né lo spettacolo né tantomeno le emozioni in, finita con un 4-4 che per una volta tanto permette di utilizzare con coerenza il termine “rocambolesco”. Una partita incredibile – davanti a oltre 75mila spettatori per il tutto esaurito – che fa sorridere una squadra che in campo a San Siro non c’era, il Napoli guidato dal doppio ex Antonio Conte, che ora in classifica ha un vantaggio di 4 punti sull’e 5 sulla Juve.

