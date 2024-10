Anteprima24.it - Congresso nazionale Ginecologia ed Ostetricia, la Morgante: “Nostro obiettivo è affiancare utenti anche nel progetto vita”

(Di domenica 27 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Livelli circolanti di omocisteina, follicoli e tasso di gravidanze in IVF: dati preliminari dello studio prospettico HOPE (Homocysteine, Oocytes, Pregnancy, Embryos)“ è questo il titolo del lavoro che sarà presentato aldella Società Italiana died(SIGO), la società più rappresentativa in. “Donne al Centro di un Nuovo Rinascimento“ questo il tema delche si terrà dal 3 al 6 novembre, a Firenze. Lo studio è stato condotto in collaborazione con la prof.ssa Grandone dell’Università di Foggia. Questorappresenta un’importante occasione per i professionisti del settore di aggiornarsi sulle ultime novità scientifiche e cliniche, partecipare a workshop e presentare i propri lavori di ricerca.