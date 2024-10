Chelsea, Maresca: “Vittoria meritata, bene con il pallone” (Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono molto contento della nostra prestazione. In alcuni momenti abbiamo giocato molto bene con la palla tra i piedi trovando diverse ottime combinazioni. Abbiamo meritato la Vittoria. Tutto il tridente ha fatto una grande prova, soprattutto nella ricerca dell’ultimo passaggio. Siamo stati bravi a non attaccare con troppa fretta, perché avremmo subito diverse ripartenze che ci avrebbero messo in difficoltà”. Queste le parole del tecnico del Chelsea Enzo Maresca dopo la Vittoria in casa contro il Newcastle per 2-1. Chelsea, Maresca: “Vittoria meritata, bene con il pallone” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 27 ottobre 2024) “Sono molto contento della nostra prestazione. In alcuni momenti abbiamo giocato moltocon la palla tra i piedi trovando diverse ottime combinazioni. Abbiamo meritato la. Tutto il tridente ha fatto una grande prova, soprattutto nella ricerca dell’ultimo passaggio. Siamo stati bravi a non attaccare con troppa fretta, perché avremmo subito diverse ripartenze che ci avrebbero messo in difficoltà”. Queste le parole del tecnico delEnzodopo lain casa contro il Newcastle per 2-1.: “con il” SportFace.

