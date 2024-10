.com - Che Tempo Che Fa, Johnny Depp ospite in esclusiva da Fabio Fazio

Leggi tutta la notizia su .com

(Di domenica 27 ottobre 2024) CheChe Fa, domenica 27 ottobre inin occasione dell’uscita di Modi – Tre giorni sulle ali della follia insieme ai protagonisti Riccardo Scamarcio e Antonia Desplat Domenica 27 ottobre 2024 dalle ore 19.30 in diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, nuovo appuntamento con CheChe Fa di, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbäck, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni, Simona Ventura. Ospiti della puntata: intv l’icona del cinema mondiale, in occasione dell’uscita del suo nuovo attesissimo film da regista Modi – Tre giorni sulle ali della follia (qui la nostra recensione), nelle sale dal 21 novembre, presentato oggi in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma, dove la star hollywoodiana riceverà il Premio alla Carriera.