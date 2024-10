Inter-news.it - Bergomi: «Juventus ha mentalità, ma lo Stoccarda ha svelato una cosa»

(Di domenica 27 ottobre 2024) Giuseppesi è così espresso nel pre-partita di Inter-. Le scelte di Thiago Motta per la sfida e gli infortuni dell’Inter sono stati alcuni dei temi trattati. IL PENSIERO – Giuseppeha parlato a Sky Sport prima dell’incontro tra Inter e. Questo il suo commento: «Ladeve fare i conti con il problema rappresentato dall’assenza di Bremer. Guardando le partite della domenica ho visto che nessuna ha fatto bene. Tutte si sono portate dietro queste scorie, infatti hanno fatto fatica in Champions. Lasa difendere bene, ha una certa. Loha avuto quel coraggio di affrontare alta la squadra bianconera,che invece è mancata in Italia».