Battuta a vuoto per la Reale Mutua sconfitta al PalaBertocchi di Orzinuovi

La Reale Mutua Basket Torino non riesce ad estendere la serie di risultati utili consecutivi: la squadra di coach Boniciolli, dopo le vittorie contro Brindisi e a Cento, esce sconfitta dal PalaBertocchi di Orzinuovi per mano del Gruppo Mascio ... (Torinotoday.it)

Coach Boniciolli nel postpartita: “Il rammarico è sul blackout tra la fine del primo quarto e il secondo quarto nel quale ci siamo un po’ persi" ... (torinotoday.it)

