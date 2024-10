Spazionapoli.it - Barça su Lobotka, adesso cambia tutto: cosa ha deciso il Napoli

Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it

(Di domenica 27 ottobre 2024) Il Barcellona continua a insistere per il centrocampista della SSC, Stanislav. Arrivano novità in merito alla posizione del club partenopeo a tal proposito. Ilguarda già al prossimo impegno di campionato contro il Milan, in seguito alla vittoria di misura per 1-0 contro il Lecce nel pomeriggio di sabato. Una vittoria di misura che ha dato un’ulteriore iniezione di fiducia agli uomini di Antonio Conte, che hanno blindato il primo posto anche dopo la nona giornata di Serie A. Contro i rossoneri, il test sarà importante per capire a che punto è la compagine partenopea anche per quanto riguarda gli scontri diretti.