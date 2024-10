Auto esce di strada e sfonda vetrina del negozio (Di domenica 27 ottobre 2024) Sterza per evitare l'impatto con un altro veicolo e finisce nella vetrina di un negozio. E' quanto accaduto nella notte su via Nazionale Appia, nel territorio di Curti. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri (26 ottobre) e, secondo alcuni, il conducente dell'Auto finita fuori strada avrebbe Casertanews.it - Auto esce di strada e sfonda vetrina del negozio Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 27 ottobre 2024) Sterza per evitare l'impatto con un altro veicolo e finisce nelladi un. E' quanto accaduto nella notte su via Nazionale Appia, nel territorio di Curti. L'incidente è avvenuto nella serata di ieri (26 ottobre) e, secondo alcuni, il conducente dell'finita fuoriavrebbe

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Esce di strada nella notte: l’auto si ribalta, lui muore - Un uomo di 37 anni, Stefano Zilli, residente a Gemona, è deceduto in un incidente stradale che si è verificato, nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 ottobre, attorno alle 2, in via Nazionale, ad ... (messaggeroveneto.gelocal.it)

Incidente sull’Aversana: auto sfonda barriere e finisce fuori strada - L'Aversana continua a essere scenario di frequenti incidenti stradali. L'ultimo, avvenuto ieri sera, ha visto un'auto uscire di strada dopo aver sfondato ... (zon.it)

L’auto esce fuori strada e si ribalta: corsa in ospedale per una coppia - L’auto si è ribaltata, rimanendo capovolta nella vegetazione fuori dalla carreggiata. (corrieresalentino.it)

Cesinali, al via la quarta edizione di "Un Libro al Mese". La kermesse che promuove il territorio con la lettura - Primo appuntamento venerdì 25 ottobre presso la sala consiliare del Comune con "Il prossimo anno non contattarmi" ... (irpiniareport.it)