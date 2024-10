Appignano in lutto, addio a Maria Pia. Il sindaco: coraggiosa e caparbia (Di domenica 27 ottobre 2024) La comunità di Appignano in lutto n per la morte di Maria Pia D’Amico (nella foto), di 53 anni, avvenuta a seguito di una malattia. La donna era molto conosciuta in paese. Affetta da Sclerosi Multipla da più di 15 anni, era molto attiva e propositiva all’interno dell’Aism di Macerata. In una nota l’associazione scrive: "Maria Pia ha frequentato la nostra associazione per più di dieci anni, teneva alla nostra Sezione provinciale dal profondo del suo cuore. In uno degli ultimi scambi che abbiamo avuto, non più di tre settimane fa, ci ha chiesto se fossimo riusciti a risolvere il nostro problema con la sede. Ci ha tenuto nei suoi pensieri fino all’ultimo momento e di questo siamo profondamente toccati e grati. Ilrestodelcarlino.it - Appignano in lutto, addio a Maria Pia. Il sindaco: coraggiosa e caparbia Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 27 ottobre 2024) La comunità diinn per la morte diPia D’Amico (nella foto), di 53 anni, avvenuta a seguito di una malattia. La donna era molto conosciuta in paese. Affetta da Sclerosi Multipla da più di 15 anni, era molto attiva e propositiva all’interno dell’Aism di Macerata. In una nota l’associazione scrive: "Pia ha frequentato la nostra associazione per più di dieci anni, teneva alla nostra Sezione provinciale dal profondo del suo cuore. In uno degli ultimi scambi che abbiamo avuto, non più di tre settimane fa, ci ha chiesto se fossimo riusciti a risolvere il nostro problema con la sede. Ci ha tenuto nei suoi pensieri fino all’ultimo momento e di questo siamo profondamente toccati e grati.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ripatransone, addio a Teresa: al monastero è rimasta solo suor Crocifisso, di 92 anni - RIPATRANSONE - Il monastero di clausura di Ripatransone dice addio a suor Teresa. Si è spenta all'età di 90 anni dopo aver combattuto per circa un mese contro una brutta ... (corriereadriatico.it)

Appignano in lutto per Maria Pia D'Amico: si è spenta a 53 anni l'attivista dell'Aism - APPIGNANO - La comunità di Appignano si stringe in un profondo cordoglio per la morte di Maria Pia D’Amico, di 53 anni, avvenuta a seguito di una malattia ... (corriereadriatico.it)

Lutto in provincia: Rinaldo muore, lascia moglie e due figli - Lutto in provincia di Caserta per la morte di Rinaldo Magnante, 48 anni di Pietravairano, che si è spento a causa di una malattia che non gli ha dato scampo. Come riporta Edizione Caserta, l’uomo si è ... (vocedinapoli.it)

Lutto nel mondo della musica, addio a Mario Fabiani - Lutto nel mondo della musica: è morto all'età di 69 anni il cantante Mario Fabiani, nome d'arte di Mario Macciocco. Con la sua band "Il giocattolo" scrisse nel 1979 "Ti ho vista piangere", successo de ... (ansa.it)